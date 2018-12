A La Bonne Heure avec Jeff Panacloc

publié le 14/12/2018 à 12:30

Après une première tournée de trois ans triomphale, Jeff Panacloc crée de nouveau l’événement avec un nouveau spectacle intitulé Jeff Panacloc contre-attaque !



Avec ce nouveau show, l'humoriste a eu envie de faire découvrir le monde d’où il vient et qui l’anime depuis sa jeunesse : l’univers de Walt Disney et les comédies musicales. Le ventriloque a donc de choisi de mêler ses deux passions afin de proposer un spectacle original et singulier.

La grande nouveauté, c’est que la "famille" s’agrandit ! Outre Jean-Marc, Jeff anime deux nouvelles marionnettes : Jacky, le technicien alcoolo, cégétiste et fan de Johnny qui "emmerde les Bretons", et Nabilouche qui, "Non, mais allô quoi ?", a plus "d’un trou dans son sac".

Le synopsis : "Jean-Marc a été arrêté ! Pas étonnant, il n’a pas pu s’empêcher d’aller vanner la Première dame des Etats-Unis… menotté, il est retenu au commissariat. Grâce à un moment d’égarement d’un policier trop gourmand, Jean-Marc va tout de même réussir à s’échapper et rejoindre Jeff sur scène. C’est lors de cette course-poursuite effrénée entre Jean-Marc et les forces de l’ordre que Jeff va nous présenter Jacky, le technicien et Nabilouche, la petite amie de Jean-Marc…"

"Jeff Panacloc contre-attaque", le nouveau spectacle de l'humoriste ventriloque

Jeff Panacloc est actuellement en tournée. Vous pourrez notamment aller applaudir l'artiste le 21 décembre au Havre, le 22 à Alençon. Ensuite, l'humoriste s'installera sur la scène de l'Olympia du 26 décembre au 6 janvier 2019. Il poursuivra avec Dunkerque le 30 janvier, Margny-les-Compiègne le 31 janvier, Troyes le 7 février, Châteauroux le 8 février ou encore Montluçon le 9 février. Toutes les dates sont à retrouver ici.



Découvrez la bande-annonce du spectacle ci-dessous...

> "Jeff Panacloc Contre-attaque" - Bande-annonce

Jeff et Jean-Marc de retour dans une nouvelle BD

En mai dernier, l'humoriste avait réalisé un rêve d'enfant en publiant sa première bande dessinée aux éditions Jungle. Le succès étant au rendez-vous, le duo comique récidive. Après avoir voyagé dans le temps, Jeff Panacloc et Jean-Marc partent à présent en vadrouille aux quatre coins du monde.

"Jeff Panacloc et Jean-Marc partent en vadrouille", le nouveau tome des aventures de l'humoriste et de sa marionnette en bande dessinée

Disponible depuis le 21 novembre, Le ventriloque et son acolyte embarquent le lecteur en première classe pour de drôles de péripéties avec ce second tome. Destination après destination, rebondissement après rebondissement, la gentillesse de Jeff et l’humour déjanté de Jean-Marc ne prennent pas de vacances !

