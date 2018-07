publié le 26/07/2016 à 10:08

Un post maladroit ? À la suite de l'attentat terriblement meurtrier de Nice, qui a fait 84 morts le soir du 14 juillet sur la Promenade des Anglais, l'acteur Jean Dujardin a publié un hommage sur Instagram. Un dessin de son célèbre personnage Brice de Nice, affichant une mine dépitée sur la plage, appuyé contre sa planche de surf colorée en bleu-blanc-rouge. La publication a reçu un accueil mitigé, certains y décelant une manière détournée de faire la promotion de Brice 3, troisième chapitre des aventures du surfeur, dont la sortie est prévue pour le 19 octobre prochain.



Plutôt que d'ignorer les réactions négatives, l'acteur oscarisé pour son rôle dans The Artist, plus récemment vu à l'affiche d'Un Homme à la hauteur a préféré y répondre. Jean Dujardin ne s'est pas laissé démonter et, huit jours après son hommage, a publié une réponse à ses détracteurs sur sa page Facebook officielle, se défendant de tout opportunisme : "Il y a la vie sur les réseaux sociaux [...] et il y a la vraie vie : celle où on aime se recueillir, penser aux victimes, et compatir. Nous ne sommes pas tout le temps dans la promo, nous ne sommes pas toujours dans notre métier. On peut être aussi dans la vie, un peu comme des humains." Le message est passé.

