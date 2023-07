"J'ai vécu un enfer" : Jamie Foxx se confie sur son état de santé

Des nouvelles plutôt positives de Jamie Foxx. Hospitalisé au mois d'avril, le comédien américain a donné de ses nouvelles dans une vidéo publiée sur son compte Instagram. "Certains ont dit que j'étais devenu aveugle, mais comme vous pouvez le voir, mes yeux fonctionnent parfaitement", a rassuré l'acteur américain sur ses réseaux sociaux.

Néanmoins, Jamie Foxx est toujours convalescent. Le comédien de 55 ans avait été admis en urgence dans un hôpital de Virginie à la suite d'une "complication médicale". Des rumeurs, peu rassurantes, autour de son état de santé avaient circulé. Cette prise de parole est la première de l'acteur depuis son hospitalisation.

"J'ai vécu un enfer et j'en suis revenu, et ma guérison n'a pas non plus été exempte d'obstacles", a pointé le comédien, apparu notamment dans Ali ou dans Django Unchained. Il a également été récompensé d'un Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans Ray, sur la vie du chanteur Ray Charles. "Je reviens et je suis capable de travailler", a également assuré l'acteur.

Dans cette vidéo, Jamie Foxx a aussi remercié ses fans et sa famille pour leur soutien dans cette difficile épreuve. "Heureusement, grâce à une action rapide et des soins de qualité, il est déjà sur la voie de la guérison", avait indiqué sa fille, Corinne Foxx, sur les réseaux sociaux, à l'issue de l'hospitalisation de son père.

