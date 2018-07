publié le 27/06/2016 à 19:35

Aujourd'hui, je souhaite évoquer une belle histoire. Elle se passe de nuit, au bord d'une route nationale fréquentée. Que voit-on en observateur ? Un petit animal qui, debout au pied d'un muret, tente vainement de se hisser, de se hausser. Il recule, pour mieux sauter. Il saute, pour mieux retomber. Condamné.



C'est alors qu'une main attrape la sienne. Une patte, devrait-on dire. Sauf qu'il s'agit d'un raton laveur, et c'est bien un "coup de main", que lui rendent brusquement les siens. Un raton adulte se penche en effet vers lui pour le tenir et le retenir tandis que derrière, un troisième larron (pardon, raton), agrippe la queue du sauveteur. Et cette chaîne de solidarité tient également la route ! Après plusieurs tentatives ratées, hisse et oh, il est hissé. Sauvé, les 3 ombres disparaissent alors dans la nuit.

Nous sommes totalement déconnectés de la terre

Un instant plus tôt visibles d'une seule personne, les voici de nouveau invisibles à tous. Donc inexistants : nous ne les voyons pas, donc ils n'existent pas. Ils sont pourtant capables de réfléchir, sentir, ressentir, donc d'aimer et de souffrir. Avant de mourir. Sans bruit, sans comprendre. À cause d'un tracé et d'une pelleteuse. Avec leurs peurs, leurs douleurs. Sans savoir à quel point ils nous sont utiles. Sans que nous le sachions aussi. Puisqu'ils préservent des écosystèmes dont nous ignorons tout désormais. Cette scène du raton, je l'ai vue sur Oh, my mag, l'un des nombreux sites qui font parfois entrevoir ce monde qui tente de survivre. En y parvenant de moins en moins.

À notre insu : la terre, nous en sommes tellement déconnectés que nos gamins ne font même plus le lien entre une volaille (qui leur semble être un fauve) et la "cuisse de poulet au faux feu de bois" achetée sous cellophane. Notez que, vu le nombre de particules de plastique présentes partout, la poule en produira peut être bientôt (du plastique) en même temps que l’œuf. Emballé dès la ponte ! Quel progrès !

Réfléchir avant de construire des aéroports contestables

"C'est normal que l'homme domine ; un animal n'a jamais inventé le vaccin contre la rage", m'a dit un copain avec le cerveau aussi irrigué qu'un aliment lyophilisé avant réhydratation. Que répondre à ça ? Simple : a) Que le moindre petit virus peut nous anéantir tous. b) Que toute "invention" est partie d'une observation de cette nature facile à piller. On en veut pour preuve les edelweiss et les algues, nouveaux produits de beauté à la mode. Alors, si seul l'homme vous intéresse, si vous trouvez normal qu'on abatte une forêt primaire en Pologne au lieu de lutter contre le coléoptère qui la dévore, vous devez doublement penser que ce petit monde parallèle nous est plus utile vivant que mort.

Sa disparition peut entraîner la nôtre, Ça serait bien d'y réfléchir avant de construire, entre autres, des aéroports contestables. Ou alors, attendu que nous serons de plus en plus nombreux, admettons immédiatement la destruction de tout environnement à l'exception de terres cultivables "saturées de tout". Pour s'endormir on ne comptera bientôt plus les moutons mais les morts par pollution, 48.000 par an pour l'instant ! Tout en caressant l'un de nos 63 millions d'animaux de compagnie, malades de nous parce que nous ne savons ni les soigner ni les aimer. Mais si !