Isabelle Morini-Bosc : "Le grand vainqueur de la rentrée est évidemment M6"

publié le 27/10/2016 à 19:43

On vous le disait bien, qu'il était inutile d'avoir raison trop tôt et de chercher à le prouver. Que n'a-t-on ainsi dit il y a quelques mois sur l'état de santé de M6 et TF1, jugées "sous perfusion" dans les médias alors que, rappelons-le, "C'est à la fin du marché qu'on compte les bouses" (surtout le lundi sur M6 !).



De quoi les diffuseurs étaient-ils accusés ? Globalement, de tout : manque d'audace et d'audience, maintien de concepts et d'animateurs usés, clonage de mauvaises émissions venues d'ailleurs, etc... C'était sûr, ils allaient dans le mur, celui de Rising Star par exemple, du nom de ce concept israélien où des candidats chantaient effectivement devant un mur. On le voit aujourd'hui, ces jugements n'étaient point de mise, d'où ma mise au point.

TF1 connaît certes une période de turbulences avec un vrai problème de renouvellement des "formats" comme des animateurs, mais elle a tout de même des motifs de satisfaction: Le succès du débat de la primaire, de Koh-Lanta ou encore de Profilage ; la réussite sur TMC de Yann Barthès et sur LCI d'Yves Calvi, qui est à la chaîne ce qu'un guide est à Chamonix, il n'arrête pas de grimper !

M6, première de la classe en cette rentrée télé

Reste que LE grand vainqueur global de la rentrée, c'est évidemment M6, une "privée" que les critiques jugeaient tellement "aux fraises" qu'elle allait selon eux bientôt les sucrer ! Histoire d'aller droit au but, rappelons le succès de l'Eurofoot avec une finale devant près de 21 millions de passionnés. La chaîne avait certes été favorisée par le tirage au sort, mais la chance n'est-elle pas une qualité professionnelle ? Et quelle bonne idée d'avoir su attirer un David Ginola beau comme un chien de traîneau.



Côté bons scores, M6 joue dès lors les prolongations, avec celui de L'Amour est dans le pré. En 34 épisodes, qui s'achèvent lundi prochain, le public aura constamment plébiscité ces hommes et ces femmes de la terre recherchant - si on ose dire - leur "porc d'attache". Et n'oublions pas l'animatrice Karine Le Marchand, qui a su transformer en "ambition intime" son ambition légitime d'interviewer à sa façon les présidentiables. Résultat : la meilleure audience de la rentrée pour une émission avec des politiques (débat de primaire-de-droite excepté).



Le changement dans la continuité, ça marche Isabelle Morini-Bosc Partager la citation





Même engouement du public pour Stéphane Plaza (il ne connaît de "tuiles" que celles des maisons)...mais aussi, en vrac, pour Le 19-45, La meilleure boulangerie, Scènes de ménage etc. Mais qui peut beaucoup peut encore plus : La France a un incroyable talent le prouve, qui connaît son meilleur démarrage depuis 2011... Et Le Meilleur pâtissier le confirme, qui a réalisé le 26 octobre sa plus forte audience toutes saisons confondues avec 3.8 millions de fanas (400.000 fidèles de plus en une semaine).



Comme quoi, le changement dans la continuité, ça marche. Et il en va des émissions comme des trains, un succès peut en cacher un autre, M6 étant aujourd'hui sur de bons rails... C'est peut-être en revanche précisément un veritable "train de mesures" que France Télévisions va devoir prendre pour nous "transporter", notamment l'après-midi. Mais là encore, ce serait bien d'éviter de "déboulonner" le travail d'équipes qui se sont vraiment investies. Même si compiler 4 talk-shows d'affilée comme on met des vêtements sur cintres m'a toujours semblé très risqué, je serais la première à me réjouir de leur montée en puissance. On peut rêver.