Isabelle Huppert dans A La Bonne Heure

publié le 26/03/2018 à 12:30

Actuellement à l'affiche de Eva de Benoit Jacquot et La Caméra de Claire de Hong Sang-Soo, Isabelle Huppert revient avec un troisième long métrage, Madame Hyde, de Serge Bozon. En salles le 28 mars, Il s’agit de la libre adaptation du roman L'Etrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde (1886) de Robert Louis Stevenson.

"Madame Hyde" de Serge Bozon, avec isabelle Huppert

L'histoire : Une timide professeure de physique dans un lycée de banlieue est méprisée par ses élèves. Un jour, elle est foudroyée pendant une expérience dans son laboratoire et sent en elle une énergie nouvelle, mystérieuse et dangereuse...

> "Madame Hyde" - Bande-annonce

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire". Dernière salve pour Régis Mailhot le 30 Mars prochain à Marseille. Réservez vite vos places !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Cyprien Cini, Eric Dussart, Régis Mailhot et Patrice Carmouze.