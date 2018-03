publié le 07/03/2018 à 11:35

Parmi les sorties cinéma de ce mercredi 7 mars, on retrouve Isabelle Huppert, à l'affiche de deux nouveaux films cette semaine. L'actrice césarisée en 2017 est d'abord présente dans Eva, réalisé par Benoit Jacquot avec Gaspard Ulliel.



Cette nouvelle version du film de Joseph Losey sorti en 1962, d'après le roman de James Hadley Chase, suit les pas de Bertrand, un gigolo devenu écrivain par imposture. Il va tomber sous le charme vénéneux et obsédant d'une prostituée. Un film rugueux, dérangeant mais aussi fascinant car la prestation d'Isabelle Huppert est encore une fois marquante. "C'est un film très sexué, il n'est pas érotique dans la manière dont on s'imagine parfois qu'un film peut l'être (...). Je pense qu'on a dû mal à le définir parce que c'est vraiment un film sur l'inconscient".

> EVA - Bande-annonce officielle [Isabelle Huppert, Gaspard Ulliel]

La comédienne est aussi à l'affiche de La caméra de Claire du cinéaste coréen Hong Sang Soo. Une histoire qui se déroule durant le festival de Cannes, entre l'employée licenciée d'une boite de production et une mystérieuse photographe capable de relier passé, présent et futur. Tout le long-métrage est filmé durant d'interminables plans séquence.

> La Caméra de Claire, Bande-annonce 2018

Également dans Laissez-vous tenter

Du côté des autres nouveautés de la semaine, on découvre aussi Madame Mills, une voisine si parfaite de et avec Sophie Marceau mais aussi Pierre Richard. Ce dernier est l'attraction de cette comédie burlesque et poétique, dans le rôle d'un escroc en objets d'arts. Pour voler une éditrice de romans à l'eau de rose, il va se transformer en vieille américaine excentrique, avant que son personnage ne lui échappe et attendrisse sa proie.





Également à l'affiche ce mercredi, The Disaster Artist avec l'acteur américain James Franco. Il rentre dans la peau de Tommy Wiseau, artiste américain totalement fantasque qui a décidé en 2003 de tourner un film sans rien connaître au cinéma. Son long-métrage intitulé The Room est aujourd'hui considéré comme le plus grand nanar de l'histoire du 7ème art.



Enfin, il y a aussi le film Le jour de mon retour avec Colin Firth. L'acteur incarne Donald Crowhurst, un homme d'affaire britannique, passionné de voile qui, en 1968 pour sauver son entreprise en faillite, s'est lancé dans le tour du monde en solitaire sans aucune préparation. Un défi qui a tourné à la catastrophe avant de virer au drame. Sans oublier Les Étoiles restantes de Loïc Paillard avec Benoit Chauvin et Camille Claris, et le thriller horrifique et philosophique La nuit a dévoré le monde signé Dominique Rocher.