INVITÉE RTL - Laurent Ruquier "m'a demandé en mariage", se souvient Isabelle Mergault

Laurent Ruquier et Isabelle Mergault mariés ? La réalisatrice de la comédie Des mains en or, qui sortira ce mercredi 7 juin au cinéma, a confié qu'elle avait été proche de devenir la femme du présentateur des Grosses Têtes il y a quelques années. "Il m'a demandé en mariage", raconte-t-elle au micro de RTL Soir ce lundi 5 juin.

"On était chacun dans une grande solitude", se souvient la chroniqueuse, qui officie depuis près de 35 ans aux Grosses Têtes. Face à cette situation, Laurent Ruquier a alors fait une proposition étonnante. "On n'a qu'à réunir nos solitudes et se marier (...) nous serons libres, on sera un couple libre", avait expliqué l'animateur à la comédienne.

"On avait un petit peu pris l'apéritif", raconte la réalisatrice. Cette dernière assure avoir dit répondu positivement à la demande du présentateur. Le lendemain, les deux figures des Grosses Têtes ont réfléchi et ont finalement décidé d'abandonner ce projet de mariage.

