À 31 ans, Kev Adams entame une nouvelle partie de sa carrière. Le jeune comédien s'exprime ce vendredi 2 décembre sur l'édition du Téléthon, dont il est le parrain. Cette année, la campagne nationale de financement de la recherche contre les maladies génétiques neuromusculaires a lieu les 2 et 3 décembre 2022. "Je me sens très motivé pour récolter un maximum d'argent", assure sur RTL le trentenaire, devenu le plus jeune parrain de l'histoire de l'événement caritatif, lancé en 1987.

Un rôle que Kev Adams a préparé en rencontrant des malades et des chercheurs, auxquels il témoigne "tout [son] soutien", souhaitant "leur apporter les moyens d'avancer". Mais avant de se retrouver en première ligne, le jeune humoriste admet avoir longtemps eu une vision "floue" du Téléthon : "Je comprenais qu'il y avait quelque chose de fort, mais sans plus comprendre que ça", explique celui qui aujourd'hui réalise que "c'est quelque chose d'essentiel, c'est notre part d'humanité à tous qui parle".

Au contact des enfants et adolescents atteints de maladies rares, Kev Adams dit avoir saisi l'ampleur des enjeux d'un événement tel que le Téléthon : "Le message qu'il y a derrière est assez dingue et assez effarant sur la société dans laquelle on vit. On leur dit : 'désolés, votre maladie n'est pas la bonne, il n'y a pas assez de gens qui l'ont, donc on ne va pas investir d'argent pour vous soigner'", déplore l'acteur. "Le Téléthon existe depuis des années pour dire 'non, nous on ne laissera pas ces enfants sur le bord de la route, on ne les laissera pas mourir de maladies rares'", ajoute Kev Adams, très investi dans son rôle de parrain.

Et de lancer ensuite un appel aux dons, "évidemment à hauteur" des moyens de chacun, souligne Kev Adams. "Il faut savoir que si chaque Français donne 1 euros, ou 1,50 euros, on bat le record du Téléthon", rappelle-t-il. Le Téléthon 2022 débute dès ce soir, en direct sur France 2 dès 18h40. Les promesses de dons se font au numéro habituel : 3637, ou sur le site du Téléthon.

