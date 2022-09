INVITÉ RTL - Pour Michel Drucker, "les animateurs se sont tous druckerisés"

À l'occasion de ses 80 ans ce lundi 12 septembre, Michel Drucker a accordé un entretien à RTL. Il raconte notamment son quotidien et livre son regard sur la télévision d'aujourd'hui. "Tous ceux qui pensaient que la bienveillance est synonyme de connivence, de complaisance etc, avec les années, comme dirait avec humour Ardisson, ils se sont "druckerisés, tous", dit-il.

"Ils sont devenus beaucoup plus conciliants, beaucoup moins impertinents. Ils ont découvert qu'au fil des années, on obtient plus de choses dans la courtoisie que dans l'agressivité ou l'insolence. Si vous prenez Laurent Ruquier, il s'est arrondi à l'approche des 60 ans, Marc-Olivier Fogiel aussi. Tous ceux qui étaient les meilleurs dans ce ton un peu insolent ont vieilli. Et une autre génération est arrivée", explique-t-il.

L'animateur, de retour dans Vivement Dimanche explique qu'il est un grand consommateur de télé et radio. "J'écoute tout, j'écoute toutes les radios en faisant mon sport, je zappe beaucoup. Je regarde toutes les chaînes d'info continue, les talk show des confrères, quelle que soit la chaîne, parce que j'ai beaucoup à apprendre aussi", dit-il.

Maintenant, on n'a plus le temps Michel Drucker

"Je regarde beaucoup ce que font les jeunes, il y a des nouveaux visages. La télé va vite, la technologie a changé, ça va vite, vite, vite. Par rapport à ce qui se passe maintenant, on était beaucoup plus lent, on prenait plus le temps. J'aime cette forme de lenteur qui permet de prendre son temps pour parler aux gens. Maintenant, on n'a plus le temps", explique Michel Drucker.

"Et puis les réseaux sociaux, j'ai du mal, mais j'y arrive, je suis obligé. Je suis obligé parce qu'il y a une nouvelle façon d'attirer le public, toutes ces plateformes. C'est ça qui est assez fascinant. Donc de temps en temps, ça donne le tournis. Mais il faut vivre avec cette époque, il faut vivre avec ça", ajoute-t-il.

