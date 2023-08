INVITÉ RTL - Michel Drucker de retour à la télévision après son opération du cœur : "Je ne suis pas passé loin"

"Il y a des jours où je pensais que je ne serais plus là le lendemain". Michel Drucker, qui fêtera ses 81 ans le 12 septembre prochain, a fait son retour à la télévision le 27 août dernier dans Vivement dimanche, cinq mois après avoir été opéré une deuxième fois à cœur ouvert. "Deux opérations à cœur ouvert en moins de trois ans, c'est quand même rare", souligne l'animateur au micro de RTL ce mardi 29 août.

"Je ne suis pas passé loin, mais j'ai tenu le coup", confie-t-il, ajoutant qu'il prend désormais "chaque jour comme un bonus". "Il y aura un avant et un après", affirme Michel Drucker, qui raconte "faire de plus en plus d'humour" depuis qu'il n'est pas "passé loin de la catastrophe". Avait-il peur de mourir ou de ne pas revenir à la télévision ? "J'avais peur de ne pas revenir à l'antenne car c'est ma passion. J'avais peur de revenir diminué", confie le journaliste.

De retour sur les plateaux, Michel Drucker fourmille de projets. Outre Vivement dimanche, il sera également sur les antennes de France Télévisions pour les JO de Paris 2024. "Je veux refaire de la scène", annonce encore l'animateur, qui explique avoir encore 30 dates à faire de son spectacle intitulé De vous à moi, même s'il n'a pas encore l'aval de ses médecins. Et ce n'est pas tout. "J'ai envie de refaire un peu de radio", lance l'animateur, qui a évoqué ses souvenirs sur l'antenne de RTL, où il a officié de 1974 à 1982 avant d'être un sociétaire régulier des Grosses Têtes depuis 2014.

La retraite ne semble donc pas vraiment pour tout de suite, même si Michel Drucker y pense : "Je commence à me poser la question de savoir à quel moment il va falloir partir. Il y a des jours où je me dis 'il faut arrêter'".

