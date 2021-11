INFO RTL - "Le grand restaurant" de Pierre Palmade va faire son retour sur M6

La fiction d’humour et à sketches Le grand restaurant de Pierre Palmade va bientôt faire son retour sur M6. Il s'agira de son deuxième retour sur la chaîne. Après le succès du Grand restaurant, réouverture après travaux diffusé en février dernier, Pierre Palmade repart en tournage d’un nouvel épisode provisoirement intitulé la Guerre de l’étoile.



Pas de sabre laser pour l'occasion, on reste bien les pieds sur Terre autour du directeur du restaurant "monsieur Pierre" incarné par Pierre Palmade lui-même. De nouveaux clients vont prendre place autour des tables du prestigieux établissement dont Carole Bouquet, Bénabar, Michèle Laroque, Franck Dubosc, Alexandre Astier, André Dussolier… On y retrouvera également les habitués du Grand restaurant comme Muriel Robin, François Berléand ou encore Sylvie Testud.



Le tournage de ce nouvel opus qui se déroule à Paris va débuter lundi 15 novembre et se poursuivra jusqu’au 20 novembre... Pour l'heure, il est encore trop tôt pour connaître une date de diffusion.

