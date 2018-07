Histoires de chansons dans La Curiosité

publié le 27/12/2016 à 18:00

La trêve des confiseurs en chansons

On célèbre la fin d'année en chanson ! et puisque c'est en ce moment la trêve des confiseurs, on a sélectionné pour vous quelques chansons qui se mangent à pleines dents...on en découvre leur sens caché avec nos invités Serge Hureau et Olivier Hussenet



Serge Hureau et Olivier Hussenet, directeur et artiste permanent du Centre national du patrimoine de la chanson, sont les auteurs du livre Ce qu'on entend dans les chansons, des berceuses aux grands succès du répertoire français paru aux éditions Points.

Ce qu'on entend dans les chansons

Hergé

Ce soir on bascule dans le monde d’Hergé, auquel le Grand Palais consacre une exposition à partir du 28 septembre.

Pour rendre hommage au père de la BD moderne, Georges Rémy, alias Hergé, nous recevons l'écrivain et scénariste de BD Benoît Peeters.

Benoît Peeters est l'auteur du livre Hergé, fils de Tintin publié chez Flammarion



Hergé, fils de Tintin

Merveilles technologiques

Un ascenseur pour l’espace, du bitume photovoltaïque, une machine à faire vieillir le vin, ou encore un drone ambulance, certains de ces objets fantastiques existent déjà, d’autres sont encore dans les cartons, mais tous sont dans la tête de nos invités, Igor et Grichka Bogdanov !



Igor et Grichka Bogdanov sont les auteurs du Livre des merveilles technologiques paru chez Flammarion





Livre des merveilles technologiques