Chris Noth ("Sex and the City") sera la star de la série "Gone" sur TF1

publié le 30/11/2016 à 18:19

C'est un événement majeur pour les télévisions françaises américaines. TF1, RTL Allemagne et NBC Universal ont décidé de "s’associer" pour produire leurs propres séries américaines. Le nom code de cette alliance s'appelle Trinity et c'est un véritable enjeu industriel. En effet, lorsqu'une série américaine ne marche pas outre-Atlantique, les showrunners peuvent arrêter purement et simplement la production, alors que celle-ci peut rencontrer un succès ailleurs dans le monde, par exemple en France. C'est le cas de la série Mentalist.



Alors, que va pouvoir nous raconter cette série Gone à la production inédite ? Les spectateurs vont découvrir l'histoire de Kit "Kick" Lannigan, survivante d'une célèbre histoire de kidnapping et de l'agent du FBI Frank Booth (Chris Noth, alias Mr Big dans Sex and The City), qui l'a sauvé à l'époque. Kick, déterminé à ne plus jamais être une victime, est devenue experte en arts martiaux. Lorsque Boot la convint de le rejoindre dans une unité spécialisée dans les enlèvements, elle accepte. La suite, on la découvrira bientôt sur TF1.