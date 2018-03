publié le 30/11/2016 à 07:00

"Je vais tout faire pour aller le plus loin, représenter dignement la Bretagne", telle est l'ambition de Maurane Bouazza, Miss Bretagne 2016, comme elle le confiait à Ouest France. En lice pour l'élection de Miss France 2017, la bretonne à tout pour plaire : un sourire ravageur et une spontanéité à toute épreuve. À 20 ans, la jeune femme élue dans le Morbihan est étudiante en information et communication à Rennes, et rêve de devenir journaliste.



Maurane Bouazza est également une grande sportive. Elle pratique le volley, le VTT et le footing. La jolie blonde s'intéresse également à l'écriture. Chez elle, à Plumelin (Morbihan), elle peut compter sur le soutien indéfectible de ses proches, qui sera présente lors de l'élection de Miss France, le 17 décembre. "Une douzaine de nos proches ont déjà réservé leur place (...). Elle a une chance sur 30, il faut la saisir" a confié son père au quotidien régional.