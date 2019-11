publié le 23/11/2019 à 12:30

Ce weekend, Jade et Eric Dussart ont reçu Garou dans On Refait La Télé ! Pendant l'émission de samedi, le chanteur est notamment revenu sur sa notoriété depuis ses débuts dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, et le contraintes que cela peut avoir. En effet, Garou est souvent la cible des paparazzi. Il avoue même avoir été "parfois un peu méchant avec eux".

L'interprète de Seul raconte notamment la fois où, alors qu'il était en couple avec la chanteuse Lorie, un paparazzi parisien les avait suivis jusqu'à l'aéroport de Montréal. Les deux artistes étaient allés jusqu'à supprimer les photos qu'il avait prises afin de protéger leur vie privée. Garou se fait également traquer en voiture et doit donc redoubler d'ingéniosité pour semer les paparazzi.

Nous vous proposons de découvrir cette séquence en vidéo ci-dessus.

"Soul City" : Garou revisite la musique Motown

Avec plus de 8 millions d'albums vendus en France et plus de 10 millions dans le monde, Garou a su s'imposer comme l'une des plus grandes voix francophones en 20 ans de carrière. Le 29 novembre prochain, le chanteur québécois sera de retour sur le devant de la scène avec Soul City, son nouvel album dans lequel il rend hommage à la Motown !

"Soul City", le nouvel album de Garou

C'est à l'occasion des 60 ans de la Motown, qui a vu le jour le 12 janvier 1959, que Garou a décidé de fêter cet anniversaire en musique. A travers Soul City, il reprend 13 tubes du label américain en allant de My Girl, à Papa Was A Rollin' Stone, Ain't Too Proud To Beg ou encore You Can't Hurry Love, le célèbre titre de The Supremes, premier extrait de l'opus.

Dans Soul City, vous retrouvez également des duos comme celui que Garou forme avec le chanteur américain Aloe Blacc, rencontré en juin dernier lors de La Fête de la Musique sur France 2. Ensemble, reprennent Money. Le chanteur québécois revisite aussi Ain’t No Mountain High Enough avec Marie-Mai qui avait assuré sa première partie il y a quelques années.

Et qui dit album, dit concerts ! Garou va bientôt débuter une tournée en France. Il sera notamment le 25 novembre à Strasbourg, le 28 à Annecy, le 29 à Lyon, le 1er décembre à Marseille, le 03 à Bordeaux, le 06 décembre à Lille, ou encore le 11 décembre sur la scène de la salle Pleyel à Paris. Le chanteur fera aussi un détour par la Belgique avec notamment une date le 08 décembre à Bruxelles.