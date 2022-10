Gaël Monfils et Elena Svitolina annonce la naissance de leur premier enfant

"La nuit la plus incroyable de ma vie". C'est par ce message que le tennisman français Gaël Monfils a annoncé ce samedi 15 octobre sur Twitter, la naissance de son premier enfant. Avec son épouse, l'Ukrainienne Elina Svitolina, ils deviennent tous deux parents pour la première fois et ont décidé d'appeler leur fille Skaï.

Sur les réseaux sociaux, l'actuel 38e joueur mondial a voulu rendre hommage à sa femme et à sa fille : "J'ai passé la nuit la plus incroyable de ma vie, qui s'est terminée avec le plus incroyable des cadeaux à 6h00. Elina a été forte et courageuse. Je ne peux que remercier ma femme et Dieu pour ce moment spécial. Bienvenue au monde ma petite princesse Skaï".

La joueuse ukrainienne, éloignée des terrains depuis plusieurs mois, a elle aussi publié une photo de la main du nouveau-né accompagnée d'un message : "Quelle nuit !!! Mesdames et Messieurs, veuillez accueillir chaleureusement Skaï Monfils. Je ne remercierai jamais assez mon mari pour avoir vécu ce moment inoubliable avec moi".

