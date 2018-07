France 2 va adapter l'histoire de Patrick Dils avec Mathilde Seigner

publié le 29/11/2016 à 11:03

C'est le prochain téléfilm de France 2. Celui consacré à Patrick Dils qui, à 16 ans - en 1987 - a été inculpé, accusé d'avoir tué 2 garçons à Montigny-les-Metz en Moselle. Il est condamné - 2 ans plus tard - à la prison à perpétuité, avant d'être reconnu innocent en 2002. C'est l'une des plus graves erreurs judiciaires reconnues en France. À l'écran, Mathilde Seigner incarnera la mère de l'adolescent. Adolescent qui sera joué par un acteur belge inconnu et le tout chapeauté par Yves Renier !



Pour la première fois, le réalisateur se livre sur cette histoire qui l'a beaucoup marqué. "Cela m'avait frappé. En plus, ma femme est lorraine, elle est de Metz (...) Pendant longtemps j'ai été 'vox populi vox dei', c'est-à-dire que j'étais vraiment du côté du peuple. On l'avait présenté comme un coupable, donc pour moi il était coupable. Ce qui m'intéresse, c'est ce double parcours de ce gamin qui rentre en prison et qui va se transformer en papillon, mais il va mettre 15 ans. Et d'un autre côté, celui de cette mère courage qui va se révéler", confie Yves Renier à RTL.