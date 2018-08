"Fort Boyard" : l'équipe de Joyce Jonathan échoue à accéder au trésor

publié le 26/08/2018 à 09:04

Après avoir repoussé ses limites, l'équipe composée de personnalités qui participait à l'émission Fort Boyard du samedi 25 août n'a pas réussi à transformer l'essai et accéder aux précieux boyards, la monnaie sonnante et trébuchante du fort de Charente-Maritime. Composée de la capitaine et chanteuse Joyce Jonathan, de l'animateur Nelson Montfort, d'Adeline Blondieau, Bruno Guillon et Grégory Vacher, l'équipe n'a pas trouvé le mot codé permettant d'accéder au trésor.



Une défaite plutôt rare, note Télé Loisirs, qui retrace l'historique des échecs. Selon le magazine spécialisé, depuis le lancement de l'émission populaire en 1990, seules 27 équipes ont ainsi échoué.

Mais les stars ne sont pas reparties les mains complètement vides. Participant à Fort Boyard pour une organisation caritative, elles sont malgré tout reparties avec 3.000 euros en poche, le minimum prévu par les règles du jeu télévisé en cas d'échec. L'important, c'est de participer.