publié le 30/07/2016 à 22:00

Cinquième épisode de la saison pour Fort Boyard. Keen'V et son équipe sont partis à l'assaut de l'édifice pour le compte de l'association Les Bonnes Fées, dont l'objectif est d'accompagner les personnes isolées. Un des candidats a particulièrement retenu l'attention des internautes. Olivier Dion, connu du public français depuis sa participation à Danse avec les Stars, a dû donner de sa personne.



D'abord sollicité pour "l'épreuve des cotons-tiges", à l'issue de laquelle il a mis à l'eau Mister Boo pour la première fois de l'été et remporté la clef, et l'épreuve de l'araignée, le chanteur québécois affrontait Moundir, rendu célèbre après ses multiples participations à Koh-Lanta sur TF1. Malheureusement pour l'association, Moundir a été impitoyable et n'a laissé aucune chance à son adversaire, contraint de reconnaître sa défaite dans l'épreuve des boucliers. Le duel entre les deux hommes a largement été commenté sur les réseaux.



La tête désespérée d'Olivier Ptdrr #FortBoyard — AlexiaTomlinsonDion¿ (@AlexiaTmlsn) 30 juillet 2016

@moundirofficiel dans la cage ! Quelle classe il vend du rêve ! #FortBoyard — Max (@MaxKD35) 30 juillet 2016