publié le 30/07/2016 à 19:11

Sa longévité doit faire pâlir plus d'un créateur de jeux télévisés. Vingt-sept ans après sa mise à l'antenne, Fort Boyard continue de faire les belles heures de France 2 le samedi soir pendant l'été. Plus de 3,3 millions de téléspectateurs (20,6% de part d'audience) ont assisté aux aventures épiques et aux parcours semés d'embuches de Miss France et l'animateur de France 3, Cyril Féraud le 23 juillet. Olivier Minne, animateur emblématique de l'émission depuis 2003, et le Père Fouras sont parvenus à devancer Forever, la série américaine (rediffusée) de TF1.



Pour le cinquième épisode de la saison, l'équipe de candidats sera surtout composée d'hommes. En effet, trois chanteurs de la comédie musicale Les Trois Mousquetaires ont répondu à l'invitation de l'animateur. Les plus célèbres des trois sont sans conteste Olivier Dion, finaliste malheureux en 2015 de l'émission de TF1, Danse avec les Stars, et Damien Sargue, rendu célèbre dans la comédie musicale Roméo et Juliette. Leur comparse David Ban les accompagnera.

Keen'V, le chanteur déjà auteur de six albums, se confrontera lui aussi aux épreuves du Fort de Charente-Maritime et tentera de dénicher les clefs nécessaires à l'obtention des fameux indices. Il sera bien entouré : à ses côtés, les téléspectateurs retrouveront Camille Cerf, Miss France 2015, et l'humoriste Anne-Sophie Girard, révélée par le Jamel Comedy Club. Les personnalités essaieront de percer l'énigme finale et d'accumuler le maximum de Boyards. Elles joueront pour le compte de l'association Les Bonnes Fées, dont la vocation est de venir en aide aux personnes isolées.