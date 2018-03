publié le 28/05/2016 à 22:49

Changement de style pour Olivier Minne. Le patron de Fort Boyard, habitué à faire les belles heures de l'été de France 2, était candidat au Grand Concours des Animateurs de TF1, samedi 28 mai. Présentée par l'imperturbable et l'inflexible Carole Rousseau, l'émission, qui fête ses quinze ans d'antenne réunissait, comme à son habitude, des animateurs de toutes les chaînes pour un grand quiz de culture générale.



En compétition avec notamment Anne-Claire Coudray, Julien Arnaud, Bruno Guillon ou encore Isabelle Morini-Bosc, Olivier Minne, récemment aux commandes de Joker, n'a pas réussi à se qualifier en deuxième manche. Qu'importe, il a créé la sensation en affichant un nouveau look. De nombreux twittos ont été subjugués et incapables de trouver les mots pour commenter la tenue et le style de l'un des beaux gosses du Paf.

@olivierminne #LGCDA toujours plus haut toujours plus grand toujours fort ! — JSPetitdemange (@jeansebp) 28 mai 2016