"Fort Boyard" : épreuves, règles, personnages... Comment l'émission se réinvente

Le 7 juillet 1990, quelques anonymes partent à l’assaut d’un fort au large de La Rochelle pour s’emparer d’un célèbre trésor. On dirait le pitch d'un roman de Robert Louis Stevenson. Il s'agit en réalité d'une émission de télé. D’abord intitulé Les Clés de Fort Boyard, le programme est rebaptisé Fort Boyard dès l'année suivante.

Plus de trente ans après, le jeu télévisé créé par Jacques Antoine, Jean-Pierre Mitrecey et Pierre Launais passionne toujours autant les téléspectateurs en France, mais aussi à l'étranger. Le concept a en effet été adapté dans près de 70 pays, contribuant ainsi à faire connaître la bâtisse au niveau international.

La 34e saison du jeu télévisé de France 2 présenté par Olivier Minne débute ce samedi 1er juillet 2023. Le fort a beaucoup changé : les cellules où se déroulent les épreuves sont thématisées, il y a davantage de couleurs, de nouveaux personnages, les tigres ne sont plus là, les règles du jeu ont évolué. Il y a un an, la narration a remis au centre de l’émission le père Fouras.

"Ce qui a été fantastique dans cette émission. Au-delà du concept du départ qui est assez universel (la quête d’un trésor, le fait de se surpasser pour y arriver), c'est l’idée de gagner de l’argent non pour des anonymes, mais pour une cause plus grande : des associations", explique Olivier Minne, présentateur de Fort Boyard.

Toutes les équipes du monde viennent à Fort Boyard Isabelle Morini-Bosc

"Ce concept a été adapté dans le monde. Les Britanniques, qui ont adapté l’émission en premiers, l’ont tourné en Angleterre, mais très vite il a été admis qu’il fallait tourner dans le Fort Boyard. Toutes les équipes du monde viennent à Fort Boyard. Ce qui a d’ailleurs fait la notoriété de Passe-Partout, car il est dans toutes les versions", souligne Isabelle Morini-Bosc, journaliste à RTL.







