Faustine Bollaert : "On regardait la Star Academy et lui regardait un relevé d'autopsie"

Faustine Bollaert : "On regardait la Star Academy et lui regardait un relevé d'autopsie"

"Amoureuse des témoignages depuis sa sortie d'école de journalisme, Faustine Bollaert publie un recueil de quelques uns des témoignages les plus marquants entendus dans l'émission de télévision: 'Ça commence aujourd'hui'.

"Parfois je traite de sujets très légers" commence par rappeler l'animatrice dans le studio d'On Refait la Télé. Et si la production fait en sorte d'alterner entre témoignages plus ou moins psychologiquement intenses, Faustine Bollaert écoute des récits parfois glaçants, dont le but est de livrer des messages et libérer la parole : viol, inceste, maladies, deuil. Même s'il lui est rare de craquer au cours d'une émission, lorsque le rideau se baisse, elle a tendance à lâcher prise : "si je pleure je le fais après (...), dans ma loge ça m'arrive de m'écrouler".

Avec quatre tournages par jour au compteur, la présentatrice a développé des stratégies pour tenir le choc entre deux émissions : "je suis en loge avec des gens qui me sont très cher et ça parle avec ma styliste de fringues etc, c'est important pour moi quand je sors d'une émission lourde de m'ancrer dans la réalité très légère". D'autres tutos efficaces pour déconnecter : appeler l'orthodontiste de ses enfants, commander des vêtements, faire des listes... beaucoup de listes.

Et une fois rentrée à la maison, Faustine Bollaert "essaie de faire attention pour ne pas insuffler mes angoisses à mes enfants". Elle y retrouve aussi son mari, le romancier Maxime Chatam, qui regarde des "relevés d'autopsie" pendant qu'elle suit la Star Académy avec ses enfants.

Retrouvez cette anecdote cocasse en intégralité en vidéo !

L'engagement politico-sportif de Mohamed Bouhafsi

Mohamed Bouhasfi a rejoint les rangs du studio en fin d'émission pour évoquer son nouveau documentaire "Les bleus et l'Elysée" le 20 novembre sur France 5, à 20h50. L'occasion pour le journaliste de donner son point de vue sur la Coupe du Monde du Qatar : "il faut laisser le choix aux gens sans pour autant les culpabiliser".

Les actus télé de la semaine !

Cette semaine Eva Kruyver a décrypté infos télé :

- La finale de la Star Académy décalée d'une heure, avec à l'affiche : Robbie Williams !

- Cyril Lignac de retour pour nous mettre l'eau à la bouche avec des recettes pas piquées des hannetons

- Jenifer et Jarry, Mcfly et Carlito, Michou et Inox, trois des quatre duos présents dans la deuxième saison de Celebrity Hunted sur Amazon Prime Vidéo.

Plus de détails en vidéo.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info