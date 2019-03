Fanny Agostini diffuse la vidéo de son accident de montgolfière

publié le 24/03/2019 à 14:25

Plus de peur que de mal pour Fanny Agostini. La présentatrice de Thalassa depuis 2017, a eu le droit à sa dose de sensations fortes sur le tournage d'une émission. À bord d'une montgolfière dans le golfe du Morbihan, l'engin volant est tombé à l'eau avec trois journalistes à son bord, dont la présentatrice.



Ce vendredi, Fanny Agostini a publié sur ses réseaux sociaux, une vidéo de l'accident. On peut y voir la présentatrice effectuer un lancement pour son émission. "On est bien en montgolfière, on a l'impression que rien ne peut nous arriver" lance-t-elle. Mais quelques secondes plus tard, l'embarcation a perdu de l'altitude jusqu'à atterrir violemment dans l'eau.

Heureusement, l'incident sans gravité, n'a fait aucun blessé. "Grosse frayeur sur le tournage de Thalassa hier dans le Morbihan. Merci pour tous vos messages, tout va bien !", a écrit Fanny Agostini sur ses différents réseaux.

Grosse frayeur sur le tournage de #Thalassa hier dans le Morbihan.

Merci pour tous vos messages, tout va bien ! pic.twitter.com/JG4k2epnZt — Fanny Agostini (@Fanny_Agostini) 23 mars 2019