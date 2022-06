Face à l’inflation, le rappeur Snoop Dogg a augmenté le salaire de son rouleur de joints personnel

Snoop Dogg sur la scène du Masters Of Ceremony 2019, le 28 juin 2019 à New York City

Ce n’est un secret pour personne : Snoop Dogg, le rappeur vétéran âgé aujourd’hui de 50 ans, véritable légende de la West Coast, est un consommateur invétéré de marijuana. Il revendique en fumer quotidiennement. Il s’affiche d’ailleurs ostensiblement et régulièrement en train de s’adonner à son petit plaisir, qui est légal dans certains États américains. En février dernier, il s’était par exemple fait remarquer lors de la finale du Super Bowl, en fumant un joint juste avant d’entrer en scène.

Le rappeur est loin d’être le seul dans ce milieu à consommer de l'herbe, mais Snoop "Doggy" Dogg lui, a placé la barre très haut. Il a carrément recruté un rouleur professionnel pour confectionner ses précieux joints.

Pour rappel, l’interprète de Gin & Juice avait confessé en 2019, lors d’un passage dans l’émission Howard Stern Show, s’être offert les services à plein temps d’un champion du roulage, car lui n'avait tout simplement pas le temps de les préparer : "Le mec les roule et les mets dans un paquet. Son timing est impeccable ! C'est son J-O-B, son métier. Sur son CV, il peut écrire qu'il est rouleur professionnel. Si tu es doué pour quelque chose dont j'ai besoin, je t'embauche, c'est aussi simple que ça."

Et on peut dire que cette personne gagne plutôt bien sa vie. Il bénéficiait aussi de gros avantages comme parcourir le monde avec lui gratuitement, sans aucun frais. Initialement embauché pour un salaire de 40 à 50.000 dollars par an, le rouleur du Dog toucherait aujourd'hui plus. La raison : l’inflation qui grimpe partout dans le monde. Une envolée des prix due, entre autres, à la guerre en Ukraine. Snoop Dogg, en bon patron, estime que le salaire de son confectionneur de "bedos" n’est plus assez élevé. Il a annoncé avec humour sur Twitter l'avoir augmenté en conséquence, même si aucun chiffre n'a été révélé.

Le rappeur en est conscient, avec ce message, il a fait un énorme buzz. Augmenter le salaire de son protégé, c'est aussi s’assurer qu'il ne lui file pas entre les doigts, qu’il n’aille pas voir si l’herbe est plus verte ailleurs ! Car ça, ça risquerait vraiment de le mettre… en pétard.

