Canada : une réfugiée de la Seconde Guerre mondiale retrouve sa fille après 80 ans de séparation

C’est une histoire très émouvante. En 1939, Gerda Cole, 15 ans, a dû quitter son pays, l'Autriche, après l'invasion de son pays par l'Allemagne nazie. Elle débarque en Angleterre, en tant que réfugiée juive, dans un foyer pour jeunes filles. Trois ans plus tard, elle tombe enceinte et donne naissance à une petite fille, qu'elle prénomme Sonya.



Mais à seulement 18 ans, elle ne se sent pas prête à l’élever seule, et surtout, elle manque de moyens. Elle confie alors son bébé à l'adoption, et ne l'a plus jamais revu, jusqu'au mois de mai 2022. "C’était difficile. Si j’avais été dans une meilleure situation, j’aurais essayé », a confié Gerda Cole, au journal The Washington Post.

Une décision difficile, mais pour que l'adoption aboutisse, il fallait respecter une condition : s’engager à ne jamais reprendre contact avec son enfant. Une promesse qu’elle a respectée, même si elle n’a jamais arrêté de penser à son bébé. Les années passent, et Gerda Cole continue sa vie, elle s’est mariée cinq fois et elle est devenue comptable, mais elle n'a jamais eu d’autres enfants, malgré plusieurs tentatives.

Sonya Grist, de son côté, a grandi dans une famille aimante en Angleterre. Elle y est devenue guide touristique. Aujourd’hui âgée de 79 ans, elle a eu trois enfants et sept petits-enfants. C'est d'ailleurs grâce à l'un de ses fils, Stephen, qu'elle a pu retrouver sa mère biologique.

Celui-ci avait entamé des démarches pour obtenir la citoyenneté européenne, après le Brexit. Il a enquêté sur ses racines autrichiennes, et après de longues recherches, il a réussi à récolter plusieurs éléments de la vie de sa grand-mère maternelle, Gerda Cole. Mais un document manquait pour compléter le dossier : son certificat de décès. Pour l’obtenir, il a alors recherché des membres de sa famille sur les réseaux sociaux. C’est par ce biais qu'il a réussi à contacter l’un des beaux-fils de Gerda Cole, qui lui a annoncé qu'elle était toujours vivante.

Des retrouvailles pleines d'émotions

Après cette découverte, il a attendu deux semaines avant de l’annoncer à sa mère. "Ma première réaction a été que je voulais aller la voir. J’étais ravie", raconte-t-elle au Washington Post. Mère et fille ont donc enfin pu revoir, en mai dernier, pour célébrer les 98 ans de Gerda, dans sa maison de retraite au Canada. "J’avais le ventre noué, a confié Sonya Grist. Mais quand nous nous sommes embrassées pour la première fois, il y a eu un lien immédiat."

Beaucoup d’émotions lors d’un beau week-end, qui malheureusement pour eux, fut trop court ! Mais Sonya et son fils espèrent déjà revenir très bientôt, avec la famille au grand complet cette fois. "J'ai fait tellement d’erreurs, et pourtant Sonya a voulu me rencontrer. C’est incroyable !", a confessé Gerda, qui envisage aussi de traverser l’Atlantique pour être au plus près de sa fille.

