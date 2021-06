publié le 05/06/2021 à 12:30

Aujourd'hui, Fabrice était l'invité d'Eric Dussart et Jade dans On Refait La Télé, à l'occasion des 100 ans de la Radio.

Pendant l'émission, l'ancien animateur vedette de RTL a notamment raconté avec humour ses meilleurs souvenir sur notre antenne. Celui qui soufflera ses 80 bougies le 20 août prochain a également évoqué son possible retour à la télévision.

Aux commandes de La classe, émission désormais culte, de 1987 à 1994 sur France 3, Fabrice a expliqué que le programme humoristique "avait très mauvaise presse" à l'époque malgré son succès. Enfin, il a aussi donné son avis sur l'éviction de Patrick Sébastien de France Télévisions... Des propos à retrouver en intégralité et en vidéo ci-dessus !

Nathalie Renoux était également présente ce matin ! Lundi prochain, la journaliste présentera Appel à témoins, en duo avec Julien Courbet. Cette nouvelle émission en direct abordera trois affaires encore non élucidées, en collaboration avec les ministères de l’Intérieur et de la Justice. Objectif du programme : mobiliser les téléspectateurs afin de faire avancer les enquêtes. Nathalie Renoux nous en dit plus en vidéo ci-dessus !

Le conseil télé de la semaine

Chaque semaine, la rédaction de Télé-Loisirs vous conseille un programme télé à ne pas manquer. Aujourd'hui, Benjamin Helfer vous recommande le numéro inédit de Zone Interdite ! Ce dimanche 6 juin à 21h, Ophélie Meunier vous propose, à quelques jours du coup d'envoi de l'Euro 2020, de vous plonger dans l'intimité des Bleus. Plus d'information en vidéo !

Les infos télé de la semaine

Enfin chaque samedi, RTL et Germain Sastre vous emmènent également dans les coulisses de la télévision, en partenariat avec Télé-Loisirs !

Info ou intox ?

- TF1 va lancer avant l’été une compétition de billes géantes...

- La 32e saison de Fort Boyard de retour le 19 juin...

- Un grand concert en hommage à Johnny Hallyday diffusé à la télé en septembre…



