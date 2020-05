publié le 29/05/2020 à 12:00

C'est officiel : Bruno Guillon arrivera sur RTL à la rentrée ! Invité d'Eric Dussart et Jade dans On Refait La Télé ce samedi, le présentateur des Z'Amours sur France 2 annonce qu'il va remplacer Stéphane Bern et son émission A La Bonne Heure le matin sur la station : "On va revenir à un format historique de RTL. J'ai grandi, j'ai été bercé par les grands jeux de RTL animés notamment par Fabrice, comme Casino Parade. C'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps. Ça fait un petit moment qu'on parlait avec la direction", explique-t-il avant de continuer : "C'est un exercice que j'aime beaucoup, je le fais également à la télé. Je voulais partir vraiment sur ça. On va apprendre en s'amusant. C'est le retour d'un grand jeu populaire sur RTL".

Pour autant, Bruno Guillon ne quittera pas Fun Radio. Il continuera d'assurer l'animation de la matinale chaque matin.