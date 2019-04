Esther Serrajordia et Paul Turban, lauréats du RTL Challenge, rejoignent la rédaction numérique de RTL

publié le 02/04/2019 à 18:29

Parallèlement à la Bourse Dumas, qui récompense des étudiants en journalisme radio, RTL organisait les 1er et 2 avril 2019 la cinquième édition du #RTLchallenge journalisme numérique, afin de remporter un contrat en alternance au sein de la rédaction numérique de la 1ère radio de France. Et les deux lauréats sont : Esther Serrajordia (Institut Français de Presse) et Paul Turban (Sciences Po Paris).



Cette année, les 8 candidats devaient travailler sur différents sujets : la guerre du sénat contre l'Élysée ? Y a-t-il quelque chose de pourri au royaume de la boxe ? Qui compose la frange dure des "gilets jaunes" ? Quelles poursuites pour les smombies ? À l'issue de cette journée, le jury présidé par Jean-Alphonse Richard a rencontré chacun des candidats individuellement.



Le jury 2019, présidé par Jean-Alphonse Richard, chef du service police-justice de RTL, était composé de : Antoine Daccord, directeur de l'information numérique de RTL et M6, Catherine Mangin, directrice adjointe de l’Information de RTL, François Vignolle, directeur de la rédaction de RTL, Jean-Daniel Colom, directeur adjoint de la rédaction, Charlotte Pascal, responsable de la rédaction numérique, Frédéric Dupont, rédacteur en chef du 12.45 de M6, Sylvain Zimmermann, responsable adjoint de la rédaction numérique, Sophie Merle, rédactrice en chef adjointe aux JT de M6 et Anne Le Hénaff, reporter-présentatrice RTL.