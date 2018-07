publié le 31/08/2016 à 16:17

On en sait plus sur l'adaptation française de The Fall, l'une des meilleures séries policières de la BBC de ces dernières années. TF1 a décidé de reprendre à sa sauce l'histoire glaçante de Paul Spector (joué par Jamie Dornan, connu pour son rôle de Christian Grey dans 50 Nuances de Grey), tueur en série de Belfast menant une vie de famille "normale" et exerçant en tant que psychologue spécialisé dans le deuil. Il est pourchassé par Stella Gibson (interprétée par Gillian Anderson, notamment connue pour X-Files), détective et commissaire de police dépechée de Londres pour résoudre les meutres de plusieurs jeunes femmes actives.



Le rôle de Jamie Dornan sera repris par Melvil Poupaud, révèle TF1 sur son site. L'acteur de 43 ans s'est fait remarquer en 2013 en interprétant le personnage principal de Laurence Anyways, film de Xavier Dolan sur une femme transgenre, et pour lequel il a été primé. À ses trousses, on retrouvera Emmanuelle Seigner dans la peau de Stella Gibson, détective solitaire et mystérieuse, passionnée par son métier et extrêmement talentueuse.

Le reste du casting a été annoncé, sans que TF1 précise les rôles repris par les acteurs en question. On retrouvera Jean-Hugues Anglade (Je suis un soldat), Patrick Chesnais (Je ne suis pas là pour être aimé), Claire Keim (Respire), Bérangère Krief (Adopte un veuf), et le rappeur La Fouine. Le tournage démarrera à Lyon le 12 septembre 2016. La date de diffusion n'a pas encore été annoncée.



Énorme succès d'audience au Royaume-Uni

The Fall a démarré en 2013 sur la BBC, et a été un gros carton d'audience avec plus de 4 millions de téléspectateurs en moyenne à chaque épisode d'une cinquantaine de minutes. En France, elle a été diffusée sur 13e Rue et NRJ12.



L'interprétation fournie par Jamie Dornan lui a permis de décrocher le rôle du milliardaire sado-masochiste de 50 Nuances de Grey, tandis que Gillian Anderson a pu montrer, parallèlement à son rôle de psychiatre dans Hannibal, qu'il fallait encore compter sur elle pour illuminer le petit écran. En mars 2015, la BBC a annoncé que The Fall était renouvellé pour une 3e saison. Le tournage a eu lieu entre décembre 2015 et avril 2016 à Belfast, et les épisodes devraient arriver d'ici la fin de l'année.



La rédaction vous recommande