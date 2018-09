publié le 03/09/2018 à 12:23

Sa performance avait fait grand bruit. Eminem s'en était pris violemment à Donald Trump, fin 2017, lors des BET Hip Hop Awards [cérémonie qui récompense les artistes, producteurs et réalisateurs de clip de hip-hop, ndlr].



Pendant plus de quatre minutes, le rappeur de Détroit avait fustigé le 45e président des États-Unis et sa politique, dans un freestyle intitulé The Storm (La tempête) où il disait : "Nous aimons notre armée et nous aimons notre pays, mais p*****, nous détestons Trump".

Dans sa chanson The Ringer, la première de son album Kamikaze, le 31 août 2018, Slim Shady [son surnom] révèle avoir reçu la visite des services secrets. "Parce que l'Agent Orange [Donald Trump] m'a envoyé les services secrets pour me rencontrer en personne afin de voir si je pensais vraiment à le blesser - ou demander si je suis lié aux terroristes - j'ai répondu 'seulement s'il s'agit d'encre et des paroles'", raconte le rappeur.

En 2004, Eminem s'en était aussi pris au président George W. Bush, peu de temps avant le début de sa campagne, dans la chanson We the Americans (dans l'album Straight from the Lab). Très en colère contre lui, il avait déclaré : "Je ne rappe pas pour les présidents morts, je préférerais voir le président mort". Selon CNN, il avait également été la cible d'une enquête de la part des services secrets.