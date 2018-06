publié le 25/06/2018 à 18:43

Les BET Awards 2018 se sont tenus dans la nuit de dimanche à lundi à Los Angeles. La cérémonie récompense les talents afro-américains de la musique, du sport ou encore du cinéma. Pour cette 18ème édition, le rappeur Kendrick Lamar a raflé deux trophées : il a été récompensé du prix du meilleur artiste hip-hop masculin et de l'album de l'année pour DAMN.



Chez les femmes, Beyoncé s'est à nouveau distinguée en décrochant le prix de la meilleure artiste féminine R&B/Pop tandis que la phénomène du moment, Cardi B remporte le prix de la meilleure artiste féminine hip-hop. Côté 7ème art, le blockbuster Black Panther a glané deux trophées : celui du meilleur film et du meilleur acteur décerné à Chadwick Boseman. Chez les actrices, c'est Tiffany Haddish qui décroche le prix pour son rôle dans la comédie Girls Trip.

Lors de cette cérémonie présentée par l'acteur Jamie Foxx, la France était mise à l'honneur puisque Mamoudou Gassama, le jeune malien devenu un héros après avoir sauvé un enfant suspendu au balcon d'un immeuble parisien, a reçu un prix pour son acte de bravoure.

Le palmarès complet des BET Awards 2018

- Album de l'année : DAMN. - Kendrick Lamar



- Vidéo de l'année : Drake - God's Plan

- Prix du choix des téléspectateurs : Cardi B - Bodak Yellow

- Meilleure collaboration : DJ Khaled featuring Rihanna & Bryson Tiller - Wild Thoughts

- Meilleure artiste féminine R&B-Pop : Beyoncé

- Meilleur artiste masculin R&B-Pop : Bruno Mars

- Meilleure artiste féminine hip-hop : Cardi B

- Meilleur artiste masculin hip-hop : Kendrick Lamar

- Meilleure groupe/duo : Migos

- Meilleur(e) nouvel(le) artiste : SZA

- Meilleur(e) artiste gospel : Lecrae featuring Tori Kelly – I'll Find You

- Prix féminin BET : Mary J. Blige – Strength of a Woman

- Directeur vidéo de l'année : Ava DuVernay

- Meilleur film : Black Panther

- Meilleure actrice : Tiffany Haddish

- Meilleur acteur : Chadwick Boseman

- Prix du jeune talent : Yara Shahidi

- Meilleur artiste international : Davido (Nigeria)

- Sportive de l'année : Serena Williams

- Sportif de l'année : Lebron James

- Prix humanitaire : Mamoudou Gassama, Naomi Wadler, Justin Blackman, Anthony Borges, Shaun King et James Shaw Jr