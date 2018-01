publié le 03/01/2018 à 14:01

C'est l'un des festivals de musique les plus attendus cette année. La programmation du festival Coachella, qui a été dévoilée mardi 2 janvier, se tiendra cette année les week-ends du 13 et 20 avril prochains dans le désert californien. Une édition 2018 très éclectique marquée par le retour de Beyoncé, contrainte d'annuler sa participation l'an dernier à cause de sa grossesse. Elle partagera l'affiche avec le rappeur Eminem, de retour avec son nouvel album Revival, sorti le mois dernier et le chanteur canadien The Weeknd, phénomène R&B du moment.



Le reste de la programmation est toute aussi variée : du rock avec The War on Drugs et alt-J, du hip-hop avec la présence de Cardi-B, Migos et Post Malone mais aussi de l'électro avec Kygo et Odesza.

Les artistes français ont aussi la côte à Coachella

La France s'exporte aussi bien aux Etats-Unis. Plusieurs artistes français sont annoncés cette année au festival américain. Le pionnier de la musique électronique Jean-Michel Jarre fera ses premiers pas sur la scène californienne. Les jeunes artistes français se frotteront aussi aux plus grands, à l'image du jeune DJ Petit Biscuit, le rappeur afro-trap MHD et le duo féminin Ibeyi.