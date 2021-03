Emily Ratajkowski a accouché et dévoile une première photo de son bébé

publié le 12/03/2021 à 19:49

Emily Ratajkowski et son époux Sebastian Bear-McClard sont parents. La mannequin a annoncé la naissance de Sylvester Apollo Bear avec une tendre photo sur Instagram. Emily Ratajkowski allaite son bébé, né le 8 mars dernier.

"Sylvester Apollo Bear nous a rejoints sur Terre. Sly est arrivé le 8 mars 2021 pendant le matin le plus surréaliste, magnifique et rempli d'amour de ma vie", commente Emily Ratajkowski dans sa publication sur Instagram, likée par plus de 3 millions d'abonnés. En octobre dernier Emily Ratajkowski confiait : "Nous ne saurons pas le genre de notre enfant jusqu'à ses 18 ans et c'est ainsi" avant d'ajouter qu'elle souhaite avoir une éducation "progressiste" pour son enfant dans Vogue. Dans sa publication sur Instagram, la top a annoncé le prénom de son enfant, mais pas son genre.

Elle expliquait aussi à Vogue : "Je souhaite être un parent qui permet à ses enfants d'être eux-mêmes face à moi. Et pourtant je me rends compte que bien que je puisse espérer que mes enfants pourront trouver leur propre place dans le monde, ils seront quoiqu'il arrive confronté aux contraintes et constructions indéniables du genre avant de pouvoir parler, voire de naître".