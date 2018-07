Elodie Fontan et Philippe Lacheau dans A La Bonne Heure

publié le 30/03/2018 à 12:30

Pierre Lapin, le héros de tous les enfants depuis des générations, débarque enfin au cinéma ! Et pour la version française du film de Will Gluck, la production a fait appel à une partie de La Bande à Fifi (Elodie Fontan, Philippe Lacheau et Julien Arruti) afin de doubler les rôles principaux. The Tale of Peter Rabbit, titre original des aventures de Pierre Lapin, a été créé par Beatrix Potter en 1902. Le long métrage sortira en salles le 4 avril prochain.

"Pierre Lapin" de Will Gluck, avec les voix d'Elodie Fontan et Philippe Lacheau (4 avril)

L'histoire : Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des générations est désormais le héros d’un film plein d’aventures et d’espièglerie ! L'éternelle lutte de Pierre Lapin avec M. McGregor pour les légumes du potager va atteindre des sommets. Sans parler de leur rivalité pour plaire à cette charmante voisine qui adore les animaux… Bien au-delà du jardin, de nombreuses péripéties les entraîneront de la magnifique région des lacs en Angleterre jusqu’à Londres !

> "Pierre Lapin" - Bande-annonce

