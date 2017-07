Elodie Fontan et Florent Peyre dans A La Bonne Heure

C'est vrai que... Elodie Fontan et Florent Peyre

Le 12 juillet prochain, le public pourra découvrir Mission Pays Basque, le deuxième film de Ludovic Bernard, quelques mois seulement après L'Ascension et ses 1,2 millions de spectateurs. Le réalisateur met en scène Élodie Fontan (Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?, Alibi.com) et Florent Peyre (RAID dingue). Le film, qui joue sur les préjugés territoriaux et le choc culturel, n'est pas sans rappeler Bienvenue chez les Ch'tis de Dany Boon.

"Mission pays Basque" de Ludovic Bernard avec Elodie Fontant et Florent Peyre

L'histoire : Sibylle (Élodie Fontan), jeune parisienne aux dents longues, entend briller dans ses nouvelles fonctions professionnelles en rachetant une quincaillerie au Pays Basque afin d’y implanter un supermarché. Elle s’imagine avoir "roulé" le vieux propriétaire mais ce dernier est sous curatelle. Sibylle doit donc faire affaire avec Ramon (Florent Peyre), le neveu, pour récupérer son argent ou signer au plus vite. Sinon, c’est le siège éjectable assuré. Elle va rapidement s’apercevoir que les basques n’ont pas l’intention de se laisser faire par une parisienne, si jolie soit-elle.



Découvrez la bande-annonce

> "Mission Pays Basque" - Bande-annonce

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Eric Dussart , Régis Mailhot. et Patrice Carmouze.



Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.



IMPORTANT : le spectacle de Régis Mailhot initialement prévu le 19 mai au Splendid de Lille dans le cadre du festival Rire en mai est reporté au 9 décembre. Les places achetées pour le 19 mai restent valables.



"Citoyen", le nouveau spectacle de Régis Mailhot

