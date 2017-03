publié le 09/03/2017 à 10:00

Fort du succès de Babysitting 1 et 2 qui ont totalisés près de 5,5 millions d'entées, Philippe Lacheau est de retour avec un troisième long métrage intitulé Alibi.com. Le film met en scène entre autre Nathalie Baye, Didier Bourdon ou encore Élodie Fontan. Sorti le 15 février dernier, il a déjà séduit plus de 2 millions de spectateur.

"Alibi.com" de et avec Philippe Lacheau et Elodie Fontan

L'histoire : Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com qui crée tout type d'alibi. Avec Augustin son associé, et Medhi son nouvel employé, ils élaborent des stratagèmes et mises en scène imparables pour couvrir leurs clients. Mais la rencontre de Flo, une jolie blonde qui déteste les hommes qui mentent, va compliquer la vie de Greg, qui commence par lui cacher la vraie nature de son activité. Lors de la présentation aux parents, Greg comprend que Gérard, le père de Flo, est aussi un de leurs clients..

Découvrez la bande-annonce du film :

> "Alibi.com" – Bande-annonce Officielle

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Edouard Dutour, Eric Dussart, Oldelaf, Régis Maihlot et Patrice Carmouze.

Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.

"Citoyen", le nouveau spectacle de Régis Mailhot

