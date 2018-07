publié le 27/05/2016 à 19:39

Christopher Nolan est en tournage à Dunkerque. Le metteur en scène américain, qui a réalisé Inception et Interstellar, a posé ses caméras pour six semaines dans le Nord. Son 10e film, Dunkirk, doit, en effet, s'inspirer de la fameuse bataille de mai 1940. Le long-métrage réunit Tom Hardy et Kenneth Branagh. La ville est sans dessus-dessous. C'est presque un débarquement sur la plage de Malo.



Un millier de figurants en tenue de soldats d'époque sur le sable, des dizaines de camions techniques installés, un quartier métamorphosé pour les caméras de Christopher Nolan. Des vieux avions Spitfire survolent même la digue. les riverains dunkerquois ont dû s'adapter mais sont plutôt emballés.

"On est plongé dans l'ambiance. Il y a des soldats partout, des sacs de sable, des camions, des navires de guerre au large", s'enthousiasme un habitant. Une autre témoigne : "Ils ont eu le souci du détail en tout cas. Notre sonnette a été changée, les plaques de rue ont été changées. On a fait un selfie avec Nolan. On est très content de cette expérience, on trouve ça plutôt amusant."



Tout le monde est cool avec nous. C'est génial Nathan, figurant dans "Dunkirk" Partager la citation





Le gros du tournage se fait malgré tout à l'abri des regards. Une plongée dans cet épisode de la deuxième guerre mondiale qui a permis de sauver des milliers de soldats alliés et notamment britanniques. Nathan, un jeune Nordiste en uniforme et casque militaire a été recruté comme figurant. "On est content qu'on vienne nous chercher en réalité. On est vraiment dedans avec les costumes. Ça nous permet d'être vraiment dans le personnage. Tout le monde est cool avec nous. C'est génial."



La production hollywoodienne devrait rester dans le Nord jusque début juillet. Ce long métrage qui doit sortir en France en juillet 2017, mobilise 500 techniciens et acteurs, sans compter les 1.500 figurants, ce qui représentera une manne importante pour le commerce local.