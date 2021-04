Gad Elmaleh lâché par de nombreux animateurs et humoristes

publié le 10/04/2021 à 12:45

Aujourd'hui, Gad Elmaleh était l'invité de Jade et Eric Dussart dans On Refait La Télé. Il y a quelques mois, le comédien a sorti Dansez sur moi, un album hommage à l’une de ses idoles : Claude Nougaro ! L'opus vient tout juste de s’enrichir d’un nouveau morceau intitulé Bidonville. Une reprise de Nougaro remixée pour l'occasion par Dj Abdel et avec laquelle l'humoriste compte bien faire danser la France tout l’été.

Ce matin pendant l'émission, Gad Elmaleh est revenu sur les accusations de plagiat dont il a été victime en 2019 et notamment sur le comportement de certaines personnes du métier qui lui ont tournées le dos. L'humoriste a également exprimé son incompréhension face aux décisions du gouvernement concernant la fermeture des salles de spectacle en France à cause de la situation sanitaire alors qu'il vient de jouer sur scène en Espagne.

Présentateur des César en 2004 et 2005, le comédien a révélé qu'il serait partant pour enfiler de nouveau le costume du maître de cérémonie... mais à certaines conditions ! Enfin, c'est avec humour que Gad Elmaleh a notamment confié avoir été vexé lorsque la production de Danse avec les stars lui a proposé de passer un casting pour devenir candidat. Retrouvez tous ces propos en intégralité et en vidéo ci-dessus !

Le conseil télé de la semaine

Chaque semaine, la rédaction de Télé-Loisirs vous conseille un programme télé à ne pas manquer. Aujourd'hui, Benjamin Helfer vous recommande la série Le remplaçant, la nouvelle fiction de TF1 portée par Joeystarr. Il y incarne Nicolas Valeyre, un professeur de français original, sans complaisance et aux méthodes fantaisistes. Le pilote diffusé le lundi 12 avril à 21h05 sera découpé en deux épisodes de 45 minutes. Barbara Schulz, Sébastien Cassagne, Stéphane Guillon, Héléna Noguerra ou encore Armelle complètent le casting. Plus d'information en vidéo !

Les infos télé de la semaine

Enfin chaque samedi, RTL vous emmène également dans les coulisses de la télévision, en partenariat avec Télé-Loisirs !

