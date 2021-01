publié le 16/01/2021 à 12:30

Ce matin, Dany Brillant était l'invité de Jade et Eric Dussart dans On Refait l'Invité ! Le chanteur, qui fête ses 35 ans de carrière, est de retour avec un album hommage à Charles Aznavour. Onze versions réarrangées de ses plus grands succès : La Bohème, Emmenez-moi ou encore Je m’voyais déjà...

Des chansons qui vont donner lieu à une grande tournée à l’automne 2021. Plus de quarante dates à travers toute la France et notamment deux soirs au Dôme de Paris les 16 et 17 octobre prochains.

Au début de sa carrière, Dany Brillant était un peu stressé à l'idée d'être invité dans une émission de télé : "Je suis quelqu'un d'assez timide et autant chanter ça allait mais quand je faisais des interviews, c'est vrai que j'étais en panique parce que je me demandais 'Est-ce que ça va intéresser les gens ce que je raconte' (...) Donc j'étais un peu bloqué", avoue-t-il. Avec le temps et l'expérience, le chanteur a fini par se lâcher.

Dany Brillant revient ensuite sur un de ses passages dans Nulle Part Ailleurs sur Canal+ en 1992. Un souvenir qui l'a longtemps blessé : "Je m'étais fait déchirer ! Je venais d'arriver, j'avais eu mon premier succès et je m'étais fait fracasser. Ca m'avait fait souffrir pendant quelques mois", confie-t-il avant d'ajouter : "Après les gens te disent 'Tu as vu, ils t'ont massacré' ! Ca, ça m'a fait du mal pendant quelques années".

Aujourd'hui, la page est tournée pour le chaneur de 55 ans. Lorsqu'on le critique ou qu'on se moque de lui, ça ne lui fait plus rien : "Ca ne me dérange plus ! Je trouve au contraire que c'est une reconnaissance (...) Je m'en fous", affirme l'interprète de Quand je vois tes yeux.

Au cours de l'émission, Dany Brillant a également donné son avis sur les Victoires de la Musique. Il est aussi revenu sur son pire souvenir de tournage pour un téléfilm ou encore sa technique pour passer incognito à la piscine. Enfin, le chanteur nous a offert un magnifique live avec un medley des chansons de Charles Aznavour...

En cadeau : découvrez le piège qu'Hélène Ségara a tendu à Eric Dussart pendant l'émission !



Le conseil télé de la semaine

Chaque semaine, la rédaction de Télé-Loisirs vous conseille un programme télé à ne pas manquer ! Aujourd'hui, Benjamin Helfer vous recommande le Morning Night ! Michael Youn a marqué toute une génération avec son célèbre Morning Live dans les années 2000 sur M6. Ce nouveau numéro du Morning Night sera diffusé, lui, mardi 19 janvier à 21h05 sur la Six.



Pour l'occasion, le comédien sera accompagné de ses fidèles complices, Vincent Desagnat et Benjamin Morgaine, mais aussi de Tom Villa et Charlotte Gabris, déjà présents lors du premier numéro.



Côté invités, il va également y avoir du beau monde : Jamel Debbouze, Jarry, Isabelle Nanty, Jenifer ou encore Big Flo et Oli ! De quoi annoncer une bonne soirée, rythmée entre des parodies, des sketches et des défis improbables. Et en exclusivité le nouveau clip de Fatal Bazooka, le célèbre personnage imaginé par Michael Youn, sera diffusé pendant la soirée !

Les coulisses de la télé

Enfin, RTL vous emmène également dans les coulisses de la télévision avec Germain Sastre et en partenariat avec Télé Loisirs !



Info ou intox ?



- Laurent Gerra bientôt dans un téléfilm policier pour France 2...

- Une 36e édition des Victoires de la Musique un peu particulière...

- Violente altercation pendant le tournage de la nouvelle saison des "Anges"...



Toutes les réponses en vidéo ci-dessus !

