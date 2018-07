Dany Boon, un aimant à public qui enchaîne les succès populaires

publié le 28/02/2018 à 21:56

Dix ans après le succès de Bienvenue chez les Ch'tis, Dany Boon remet ça. La Ch'tite famille s'exporte aujourd'hui dans toutes les salles de France. Un nouvel hommage à la région du nord de la France de la part d'un réalisateur qui revendique ses attaches populaires...



Pas sûr qu'il se rende salle Pleyel en jogging vendredi 2 mars dans la soirée, neuf ans après son sketch en survêtement orange pour dénoncer le snobisme de l'Académie après le succès de Bienvenue chez les Ch'tis. Le réalisateur devrait recevoir le premier César du public pour Raid Dingue et ses 4,5 millions spectateurs. Une première statuette pour cet aimant à public qui enchaîne les succès populaires. Son dernier long métrage, La Ch'tite famille, ne devrait d'ailleurs pas déroger à la règle...

Cette comédie a la forme d'un réquisitoire contre ceux qui oublient d'où ils viennent. Car ses origines, Daniel Hamidou, devenu Dany Boon, les revendique. Un père kabile, musulman, boxeur professionnel avant de remiser ses gants pour le volant d'un camion. Un chauffeur routier qui tombe amoureux d'une jeune femme à la station service. La mère de Dany n'a pas 18 ans quand elle tombe enceinte. La famille de la jeune catholique désapprouve cette union.

Des années de galère jusqu'au succès

Dany Boon n'aura pas de contact avec ses grands parents maternels. Une enfance difficile mais pas malheureuse à Armentières (Nord). À 15 ans, malgré tout, Dany Boon quitte le foyer familial pour suivre ses aspirations d'artiste. Suivront des années de galère à Paris, où il n'a parfois plus les moyens de s'acheter une baguette de pain. Jusqu'à ce que son sketch sur la déprime lui ouvre les portes du Lucernaire, puis de l'Olympia, où sa mère viendra le voir... Et lui reprochera de tutoyer le directeur de la salle : "Je ne t'ai pas élevé comme ça !"



Sa mère, qui lui permet, dit-il, de garder les pieds sur terre. Quand Bienvenue chez les Ch'tis devient le film le plus vu du cinéma français, Dany la prévient. La réponse fuse : "N'achète pas de nouvelle voiture." Aujourd'hui installé à Los Angeles, père de 5 enfants, et converti au judaïsme, Dany Boon assure qu'il n'a plus de problème avec l'argent qu'il gagne.



Adepte de la psychanalyse, il n'hésite pas à s'engager contre le Front National, et s'apprête à quitter la scène. Dany de Boon des Hauts-de-France devrait être son dernier one man show. Celui qui veut faire rire pour faire du bien pourrait donc se consacrer au cinéma. Mais pas pour raconter la vie de sa famille : sa mère n'y tient pas.