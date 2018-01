Dany Boon : "J'ai essayé de toujours rester fidèle à ma région"

publié le 09/01/2018 à 11:30

Un retour sur ses terres pour l'enfant d'Armentières. Le week-end dernier à Lomme près de Lille, une foule impressionnante attend Dany Boon et l'équipe du film au Kinépolis. Plus de 2500 personnes sont là pour voir le film mais surtout l'acteur-réalisateur. Pendant trois jours, la caravane de La Ch'tite famille a traversé une vingtaine de villes de la région Hauts-de-France avec partout la même réaction du public, ravi de rencontrer l'humoriste.



Dans cette nouvelle comédie, Dany Boon signe un film plus tendre et émouvant, sur les racines, la famille et le souvenir de là où l'on vient. Une démarche sincère qui explique sans doute cet attachement réciproque avec le public.

"Au fil des années, j'ai essayé de toujours rester fidèle à ma région, à ce que je suis, à la mentalité de la région", affirme l'acteur ch'ti. Un grand attachement pour sa province et les gens chaleureux avec "une grande qualité de cœur, une grande humanité et une grande tendresse."

L'acteur toujours fidèle à son public ch'ti

Dany Boon aime aller à la rencontre de ses fans, jusqu'à même arpenter l'intégralité du tapis rouge. Une forme de responsabilité à ne pas décevoir son public.



"Il y a toujours plus d'émotion quand je suis ici ou quand je rencontre des gens du Nord ailleurs dans d'autres régions ou d'autres pays. C'est toujours très émouvant. Il y a une identité très forte, c'est la seule région où il y a une identité aussi forte sans revendication d'indépendance (...), les gens sont assez accueillants. Il faut garder cette mentalité là. Il faut être très vigilant, à ne pas partir dans les extrêmes. Il faut garder cet amour et cette générosité de cœur pour tout le monde.



La tournée de lancement du film "La Ch'tite famille" se poursuit dans l'Est, avant sa sortie en salles. Le 23 février dans les Hauts-de-France et le 28 février dans le reste de la France.

> LA CH’TITE FAMILLE Bande Annonce (2018)