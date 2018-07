publié le 10/07/2018 à 12:08

Cristiano Ronaldo serait-il sur le point de suivre les traces de Kim Kardashian ? C'est en tout cas ce que l'on pourrait croire, au vu de la proposition que lui a fait Facebook. En effet, selon le magazine américain Variety, on apprend que le réseau social souhaiterait, via sa plateforme Facebook Watch (lancée à l'été 2017), réaliser une télé-réalité sur la star portugaise (actuellement en négociation avec la Juventus de Turin).



Le but étant de suivre le footballeur tout du long de son quotidien à travers, ses entraînements, ses matches et mieux encore, sa vie privée. Un programme de 13 épisodes, calqué sur ce qui avait déjà été fait avec le joueur de football américain, Tom Brady, dans l'émission Tom vs Time.

Même si rien n'est signé pour le moment, le quintuple vainqueur de la ligue des champions pourrait toucher la somme de 8,6 millions d'euros grâce à cette télé-réalité. De quoi le consoler après sa récente élimination du Mondial 2018 de football.



¿¿ Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano) le 9 Juil. 2018 à 3 :02 PDT