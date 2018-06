Braquage de Kim Kardashian : l'un des suspects n'est plus mis en examen

publié le 22/06/2018 à 14:40

Les faits remontent à la nuit du 2 au 3 octobre 2016. Alors que Kim Kardashian séjournait à Paris à l'occasion de la Fashion Week, et logeait dans une résidence proche de la Madeleine dans le VIIIe arrondissement de la capitale, la star de télé-réalité américaine avait été attaquée par cinq hommes armés, vêtus de blousons estampillés "police".



Ligotée et bâillonnée dans sa salle de bain, les individus avaient dérobé des bijoux à la célébrité, pour une valeur atteignant près de 9 millions d'euros. Près d'un an et demi après les faits, l'enquête, menée dans le cadre d'une information judiciaire, se poursuit. Selon une information de L'Obs publiée ce vendredi 22 juin, un homme, qui faisait partie des suspects mis en examen, vient d'être finalement placé sous le statut de témoin assisté, à mi-chemin entre le simple témoin et le mis en examen.

Âgé de 55 ans, détaille l'hebdomadaire, François D. clame son innocence depuis son interpellation et son placement en garde à vus le 9 janvier 2017, moins de trois mois après le braquage spectaculaire. Il avait effectué huit mois de détention provisoire avant d'être remis en liberté, sous contrôle judiciaire, poursuit L'Obs. À l'époque du coup de filet, dix personnes avaient été mises en examen.