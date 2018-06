publié le 21/06/2018 à 13:05

Un éclat tout particulier scintillait dans les tribunes du Mondial de football 2018 ce mercredi 20 juin 2018. Durant le match entre l'équipe du Portugal et celle du Maroc, les spectateurs et photographes ont tourné tout naturellement leurs regards vers les gradins où Georgina Rodriguez, la petite amie du footballeur star Cristiano Ronaldo était installée. Venue pour soutenir son compagnon, c'est sa tenue et un accessoire en particulier qui a intrigué le public.



La jeune femme est apparue avec une bague à son annulaire gauche, bague surmontée de ce qui s'apparente à un diamant d'une taille très respectable. Il n'en fallait pas plus pour que les rumeurs quant à une éventuelle demande en mariage surgisse sur les réseaux sociaux et dans la presse people.

Is Cristiano Ronaldo engaged? See Georgina Rodriguez's incredible diamond ring: https://t.co/9F1PY9k3xy pic.twitter.com/Jjozz1Bu1l — HELLO! (@hellomag) 21 juin 2018

World Cup 2018: Cristiano Ronaldo’s girlfriend Georgina Rodriguez sparks engagement rumours by flashing £615,000 Cartier diamond ring during Portugal clash https://t.co/339NlB8fnQ pic.twitter.com/YUsGPF9rd5 — SPORTLAJU (@sportlaju) 21 juin 2018

L'heure n'est qu'aux suppositions puisque le couple n'a pas encore officialisé leur éventuel statut de fiancés.

D'après le site people américain TMZ, le footballeur aurait fait sa demande en avril 2018 quelques mois après la naissance de leur premier enfant.