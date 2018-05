publié le 31/05/2018 à 10:59

Il pose tout sourire dans le bureau ovale aux côtés de Kim Kardashian. Mercredi 30 mai, Donald Trump a reçu la star de la télé-réalité américaine à la Maison Blanche pour discuter de la réforme carcérale qu'il entend mener dans le pays. L'occasion pour lui de tweeter, comme à son habitude, une photo de leur rencontre accompagné d'un message enthousiaste.



"Super rencontre avec @KimKardashian aujourd'hui, nous avons parlé réforme carcérale et condamnations", a posté le président américain à la suite de leur discussion. Selon plusieurs médias, Kim Kardashian s'est aussi entretenue avec Jared Kushner, gendre et conseiller du président, qui mène les efforts - pour l'instant balbutiants - de la Maison Blanche pour réformer le système de justice pénale du pays.

Kim Kardashian a appelé à la libération d'Alice Marie Johnson, une sexagénaire emprisonnée depuis plus de 20 ans pour un délit non violent lié à la drogue. L'administration du président Barack Obama avait fait de la modification des lois rigides sur les condamnations une priorité mais n'avait pas réussi à obtenir le soutien du Congrès, ce qui a entraîné un flot de grâces présidentielles et de mesures de clémence. M. Trump, lui, affiche une ligne plus dure.

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 mai 2018