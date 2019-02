Cristiana Reali et Ophélia Kolb dans A La Bonne Heure !

publié le 07/02/2019 à 12:30

La ménagerie de verre est sans doute la pièce la plus autobiographique, et par conséquent, la plus émouvante de Tennessee Williams. C'est également le premier succès public du dramaturge et écrivain américain. L'oeuvre, écrite en 1944, se joue actuellement sur les planches du Théâtre de Poche Montparnasse à Paris. La metteuse en scène, Charlotte Rondelez, y dirige un quatuor de comédiens excellents : Cristiania Reali, Ophélia kolb (Dix pour cent), Charles Templon, Félix Beaupérin. Les représentations auront lieux jusqu'au 31 mars prochain !

"La ménagerie de verre" de Tennessee Williams, avec Cristiana Reali et Ophélia Kolb

L'histoire : À Saint-Louis, en pleine tourmente des années 1930, on découvre l’équilibre fragile d’une famille, dont le père s’est volatilisé. La mère Amanda (Cristiana Reali), et ses deux enfants, Tom (Charles Templon) et Laura (Ophélia Kolb) sont tels des funambules, refusant le vide, l’espoir en balancier et le point d’équilibre accroché à leurs rêves. Cet équilibre bascule lorsque Tom, à la demande pressante d’Amanda, invite un galant pour Laura : un employé de l’entrepôt, Jim (Félix Beaupérin). Le temps d’une soirée, les rêves prennent vie, les fantômes resurgissent et la réalité s’immisce, alors que, pourtant, on ne l’avait pas invitée.

Découvrez la bande-annonce de la pièce ci-dessous...



> "La ménagerie de verre" - Bande-annonce

La ménagerie de verre, au Théâtre de Poche Montparnasse, du mardi au samedi à 21h. Matinée le dimanche à 17h30.

