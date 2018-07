publié le 17/07/2018 à 17:45

À peine redescendu sur Terre, après deux jours d'euphorie, les Français peuvent déjà se replonger dans la Coupe du Monde. Après le sacre de l'équipe de France, des documentaires et des films se multiplient afin de revivre au mieux cette seconde étoile.



Après Les Yeux Dans les Bleus en 1998, un reportage va-t-il de nouveau marquer toute une génération ? TF1 a programmé ce mardi 17 juillet, à 21 heures, Les Bleus 2018, au cœur de l'épopée russe. Un documentaire exclusif de deux heures coproduit par la Fédération française de football, et filmé au cœur de l'équipe de France pendant la préparation du Mondial et jusqu'à la remise du trophée.



Le documentaire, découpé en quatre épisodes de trente minutes, est également l'occasion de découvrir une foule d'anecdotes sur les Bleus. On y voit notamment certains joueurs déguster une pizza après un match, ou Didier Deschamps réprimander certains Bleus en train de jouer au tennis de table.

M6 mise sur les supporters

De son côté, M6 propose un documentaire tout à fait différent ce mardi 17 juillet à 21 heures. Champions du monde ! La France en fête a été réalisé à partir de vidéos filmées avec leur téléphone par des fans de foot dans toute la France ce 15 juillet, jour du sacre des Bleus.



Ces témoignages de supporteurs seront suivis, à partir de 22 heures, par Le Paris des bleus, un film déjà diffusé lundi soir sur Paris Première, chaîne payante du groupe. Il s'agit d'un documentaire de 90 minutes sous forme de "road movie" dans la capitale, dont les habitants vibrent au gré de la finale avec en fond sonore les commentaires de RTL. Parmi les séquences, on retrouvera des images filmées dans le bureau du premier ministre Édouard Philippe, qui suit le match "bière et télécommande à la main".

Des livres plein les yeux

Plusieurs livres vont aussi permettre de retracer ce parcours historique. Hachette sortira le 25 juillet Champions du monde, sous-titré La fabuleuse histoire du deuxième sacre mondial des Bleus. Tiré à 100.000 exemplaires, cet album souvenir permettra de revivre en images les temps forts du Mondial pour les Bleus, du premier tour à la finale avec des portraits des joueurs et une galerie de moments forts.



Quelques jours plus tôt, le 20 juillet, Champions, Les Bleus sur le toit du monde aux éditions Hugo & Cie offrira aux fans un récit et des images de tous les matchs du Mondial. L'ouvrage tiré à 130.000 exemplaires est préfacé par Marcel Desailly, champion du monde 1998, et bénéficie de la participation des Bleus Adil Rami et Benjamin Mendy qui dévoilent les coulisses de leur Coupe du Monde.