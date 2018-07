publié le 11/07/2018 à 12:18

En voilà une belle surprise pour les fans de chansons et de ballon rond. Les deux superstars, Jay-Z et Beyoncé, qui seront de passage, dimanche 15 juillet au Stade de France (pour un concert exceptionnel), offriront au public la possibilité de suivre la finale de cette Coupe du Monde de football 2018 sur grand écran, dès 17 heures.



En effet, sensibles à la portée symbolique du lieu et du match qui se tiendra lors de la deuxième étape française de leur tournée mondiale le OTR II, Beyoncé et JAY-Z invitent les personnes en possession d’un billet pour ce concert à se présenter au Stade de France à 16 heures afin de pouvoir profiter des écrans du stade, ainsi que de ceux de leur production, pour porter les bleus vers une victoire finale.

Une belle initiative, annoncée par leur producteur, qui aura de quoi ravir les amateurs de foot.